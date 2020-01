S. Valentino: scrivete le vostre parole d’amore

CREMONA (30 gennaio 2020) - È scattata l’iniziativa dedicata a tutti gli innamorati: ‘Scrivete le vostre parole d’amore’. Uno dei giochi più amati dai lettori del quotidiano ‘La Provincia’. Una tradizione che si rinnova, in occasione del 14 febbraio, la festa di San Valentino. Il giornale ‘La Provincia’, infatti, da anni propone con successo questa iniziativa con una formula ormai collaudata. Ma vediamo cosa si deve fare per partecipare e quali sono le modalità.



COUPON

Sul giornale troverete il coupon sul quale scrivere le vostre emozioni d’amore. Il tagliando andrà compilato in tutte le sue parti in modo chiaro e dovrà essere consegnato entro giovedì 13 febbraio in una delle sedi del giornale La Provincia (a Cremona in via delle Industrie 2, a Crema in via Cavour 53, a Casalmaggiore in via Pozzi 15).

ANCHE VIA MAIL

I sentimenti e le emozioni d’amore potranno anche essere trasmessi attraverso la posta elettronica alla casella segreteria@cremonaonline.it. Tante possibilità con una sola raccomandazione: siate originali, non mandate poesie o versi di canzoni famose. Quello che conta è che arrivi dal cuore.



LE PREMIAZIONI

Una giuria esaminerà i componimenti e le premiazioni del gioco di San Valentino si terranno al primo piano (dove si trovano i vari esercizi di ristorazione) del centro commerciale CremonaPo (sponsor dell’iniziativa) in via Castelleone 108. Anche per questa edizione 2020 verranno attribuiti riconoscimenti per le diverse categorie in cui si articola l’iniziativa.

I VINCITORI DEL 2019

Fra i tantissimi elaborati inviati a La Provincia, l’anno scorso a essere premiati nel corso della festa animata dal duo Bloody Mary sono stati quelli composti da Sergio Mosca, di Viadana, Mirella Sartori, di Cremona, e Micaela, di Casalmorano per la sezione Poesie; Daniela, Casalbuttano, Tiziana, Casalmorano, e Marco Fiorentini, di Cremona, per la sezione Pensieri d’amore; Luisa Maffi Sarti, Cremona, Federica F., di Soncino, e Salvo Liuzzi, Cremona, per la sezione Lettere. Premio speciale Giancarla e Carolina, fondazione Germani, Cingia de’ Botti, e Luciano Galli, di Soresina.

