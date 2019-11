«Plastic tax»: il grande imbroglio dello Stato

Succede spesso, in Italia: esiste un limite di legge, qualcuno lo osserva, i più lo ignorano, e quando alla maggioranza - o a chi fa la voce più grossa - quel limite non piace più, lo si cambia. Peggio ancora: formalmente si lascia il divieto, ma si aggiunge una sanzione o una gabella per chi non lo rispetta. Morale, il problema resta e nell’immaginario collettivo passa il più deleterio e diseducativo dei concetti: se si paga, si può fare ciò che si vuole. Altro che «la legge è uguale per tutti»! Basta versare un extra e si può inquinare, si può guidare a tutta velocità, si possono evadere le tasse. Nel peggiore dei casi, a lungo o medio termine si potrà contare sul paracadute d’emergenza: un patteggiamento, la prescrizione o il solito condono tombale, bancomat cui lo Stato ricorre ogni volta che deve far quadrare i conti di bilancio (cioè sempre). L’ultima conferma arriva dalla «plastic tax», una delle misure previste dalla Finanziaria (oggi chiamata Def: documento di economia e finanza) del Governo Conte. Di cosa si tratta? Semplice: a partire dal 2020 chi produrrà, acquisterà da altri Paesi Europei o importerà contenitori o imballaggi monouso (nel tempo delle sigle: Macsi, manufatti con singolo impiego) dovrà versare una tassa di un euro per ogni chilogrammo di plastica in essi contenuto. Giusto! Se solo fosse davvero così... «Esistono direttive europee che a breve vieteranno alcuni oggetti prodotti con plastica monouso, materia inquinante che va progressivamente ridotta. Anzi, non solo ridotta, ma anche riciclata», ha ricordato nei giorni scorsi il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri per giustificare l’introduzione della nuova tassa, che avrà come contrappeso un bonus fiscale, un credito di imposta del 10% per le imprese attive nel settore delle materie plastiche che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 adegueranno i propri impianti alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. In linea teorica, un provvedimento perfetto. In realtà, si tratta di un grande imbroglio che sfrutta l’onda emotiva e politica del momento: i ghiacciai che si sciolgono, le tempeste di pioggia e di vento che si fanno sempre più violente, Venezia che finisce sott’acqua, i giovani di tutto il mondo che scendono in piazza lanciando appelli per salvare il pianeta... In un simile scenario, si dovrebbe soltanto applaudire una legge che penalizza chi inquina e agevola chi punta sulla sostenibilità. Bastano due dati, però, per smascherare l’ipocrisia di tale provvedimento, così come è stato finora proposto: secondo le previsioni del Governo, la tassa sulla plastica dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa 1,08 miliardi di euro nel 2020, 1,78 miliardi nel 2021, 1,54 miliardi nel 2022 e 1,72 miliardi nel 2023. E il bonus per le imprese? Per finanziarlo lo Stato stanzierà 30 milioni di euro all’anno. Capito? Su un piatto della bilancia c’è una nuova tassa che vale in media un miliardo e mezzo di euro all’anno, sull’altro piatto un bonus da 30 milioni tutto compreso! Rapporto: cinquanta a uno. A favore dello Stato. Che finge di impegnarsi per l’ambiente, e intanto fa cassa. Alla fine, chi pagherà il conto della nuova «plastic tax» tanto condivisibile sulla carta quanto iniqua nella sostanza? Provate a immaginarlo....