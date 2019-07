In sella a un ciclomotore rubato, due 18enni denunciati

CASTELLEONE (27 luglio 2019) - Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Castelleone, a conclusione di accertamenti e ricerche in zona, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per ricettazione in concorso, due diciottenni cremaschi. I ragazzi, la sera precedente a Ripalta Arpina, erano stati segnalati con fare sospetto a bordo di un ciclomotore scooter Mbk risultato essere rubato e oggetto di denuncia presentata la stessa mattinata presso il commissariato di Crema da un 21enne cremasco. I due sono stati fermati e il ciclomotore recuperato e restituito al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO