Monticelli, droni in prova. Test e corso sul fiume Po

MONTICELLI D'ONGINA (24 luglio 2019) - I droni utilizzati per l’agricoltura 4.0 e come validi strumenti di soccorso. Se n’è parlato durante una conviviale organizzata dal Rotary Fiorenzuola presso l’agriturismo La finestra sul Po di San Nazzaro e a dimostrare concretamente le applicazioni di questi piccoli aeromobili è stato l’esperto piacentino Gian Francesco Tiramani, fondatore della startup Skyview.

«Molti i loro possibili utilizzi – ha spiegato – per esempio per monitorare la salute delle strade e dei viadotti o di linee elettriche. Poi in ambito di protezione civile nei terremoti, in alluvioni, ricerche di persone scomparse. E ancora per la tutela dei beni artistici ed architettonici». E poi in agricoltura: «Sono in grado di compiere la scansione di un ettaro in tre minuti, tanto per fare un esempio. I droni, come la robottica, sono il futuro. E la loro applicazione lascia spazio a tutta l’inventiva possibile».

