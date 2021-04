Vaccinazioni, nuovo piano: rimarranno 4 centri

CREMONA (1 aprile 2021) - Secondo alcune indiscrezioni, in provincia di Cremona dovrebbero rimanere quattro hub vaccinali: Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina. Questo lo stabilirà, nelle prossime ore, una delibera di giunta regionale, mentre il Pirellone, in parallelo, sta studiando e preparando in queste ore il nuovo piano vaccinale massivo, che sarà illustrato nei prossimi giorni. La speranza e l’auspicio è che il nuovo piano possa sopperire alle tante — forse troppe — problematiche e disguidi che hanno caratterizzato i giorni scorsi. Convocazioni alle vaccinazioni caotiche e, in diversi casi, disastrose, hub aperti, chiusi e riaperti, affollati e poi deserti, hanno creato nei cittadini confusione, frustrazione e rabbia. E la scelta di pochi hub si potrebbe basare proprio sul rimettere ordine a questo caos, verificare l’efficienza del portale di Poste Italiane — che partirà tra qualche giorno — per le convocazioni e puntare su meno hub con più persone, ma, secondo la Regione, più facilmente gestibili. I Comuni e le Rsa che si erano attivate come hub — Sospiro, Cingia de’ Botti, Trigolo, Castelleone, Rivolta d’Adda, San Giovanni in Croce — rimarrebbero dunque chiusi.

