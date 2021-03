Si muove l’Ordine: «Medici in campo»

CREMONA (11 marzo 2021) - Servono medici, infermieri e assistenti sanitari. Tutti incarichi retribuiti, come precisano, in ogni occasione, i vertici sanitari. Se sull’approvvigionamento delle dosi ci sono ancora punti interrogativi, le risorse umane, invece, continuano ad arrivare. Anche grazie alle richieste di aiuto esplicitate nei giorni scorsi dal direttore sanitario di Asst, Rosario Canino, rafforzate attraverso le testimonianze di alcuni medici in pensione, che hanno deciso di mettere a disposizione tempo e professionalità per accelerare la campagna vaccinale.

«Abbiamo appena mandato un appello a tutti gli iscritti – spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Cremona, Gianfranco Lima – ricordando loro che è possibile contribuire alla campagna vaccinale di massa attraverso l’adesione ad uno dei due bandi che sono stati aperti: quello di Regione Lombardia che prevede una remunerazione a chiamata e quello di Ats che recluta volontari a titolo gratuito. Abbiamo anche inoltrato informazioni tecniche sulla gestione di alcuni aspetti burocratici - spiega Lima - come la copertura assicurativa di cui siamo disposti ad occuparci come Ordine. Ho saputo che, subito dopo l’inoltro della mail, sono arrivate ulteriori adesioni. L’appello è rivolto a tutti gli iscritti, anche agli specializzandi, e contiamo che il discorso possa essere allargato a breve agli odontoiatri».

Proprio gli odontoiatri, nuovamente pronti a scendere concretamente in campo nella battaglia contro il Covid, si sono infatti candidati rivolgendosi direttamente alla Regione.

