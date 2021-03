Covid-19, picco di ricoveri e casi gravi in crescita

CREMONA (10 marzo 2021) - Aumenta il numero dei ricoverati nei tre ospedali della provincia. Conseguenza immediata dell’emergenza: le direzioni sanitarie sono costrette ad incrementare i posti letto per i malati Covid.

Cremona. Al Maggiore il totale dei pazienti colpiti dal Coronavirus è salito a 126, rispetto ai 114 di lunedì mattina. Si è trattato della giornata peggiore, sino a questo momento, di questa terza ondata della pandemia.

Oglio Po. All’Oglio Po i numeri si mantengono costanti: i ricoverati da oltre una settimana variano di poche unità, con il picco di 30 pazienti toccato lunedì. Ieri erano 29.

Crema. L’Asst ha superato ieri la soglia psicologica dei 100 ricoverati. Si viaggia con incremento costante di pazienti ormai da cinque giorni, alla media di quattro malati in più ogni 24 ore, nonostante non manchino le dimissioni. Dagli 80 pazienti della scorsa settimana, si è dunque saliti rapidamente a numeri in tripla cifra.

