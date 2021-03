Ecco la curva del virus: in un mese contagi quadruplicati

CREMONA (5 marzo 2021) - Agli allarmi dei giorni scorsi, si è aggiunto anche quello di Carlo Signorelli, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia e docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano. «Le misure per il contenimento del virus devono essere rapide e rigorose - ha detto -. La decisione di collocare l’intera Lombardia in fascia ‘arancione rafforzata’ è dettata da indicatori che non lasciano spazio a interpretazioni differenti da quanto deciso dal presidente Attilio Fontana. Nell’ultima settimana le chiamate al 112 per emergenze infettive e respiratorie hanno fatto registrare un aumento in tutte le aree della regione. Lo stesso discorso vale per la percentuale tra i tamponi effettuati e il numero di soggetti positivi riscontrati».

