Variante inglese, 30 cremonesi contagiati

CREMONA (23 febbraio 2021) - Sono trenta, ad ora, i cremonesi contagiati dalla «variante inglese» del Covid: è quanto emerge dal monitoraggio che Ats Val Padana sta proseguendo da quando, tra dicembre e gennaio, è scattata l’allerta sul fronte delle mutazioni compiute dal virus. Per ora, non vi è traccia né della Brasiliana, la più temuta, né della Sudafricana, ma non c’è da stare tranquilli.

