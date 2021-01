Piloni, in diretta Facebook aggiornamento sul Coronavirus

MILANO (19 gennaio 2021) - Il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, sarà in diretta Facebook alle ore 13 sul proprio profilo con il collega in Regione Samuele Astuti per un aggiornamento sulla situazione Covid in Lombardia: i dati e le cose da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO