Ristoratori sulle barricate

CREMONA (16 dicembre 2020) - L’annuncio di nuove chiusure in coincidenza delle festività natalizie è stata per loro una doccia ghiacciata. Dopo l’iniziale sbalordimento, i ristoratori hanno serrato le fila e sono di nuovo sul piede di guerra. L’obiettivo è quello di sempre: provare a sopravvivere e convivere con le restrizioni che il Covid ha imposto. Ieri mattina il comitato spontaneo, nato negli ultimi mesi per cercare di dare corpo a istanze di una categoria che si sente sempre più capro espiatorio, è stato ricevuto dal prefetto Vito Danilo Gagliardi. «I ristoratori Cremonesi sono infuriati – spiega Lina Grazioli della Trattoria Cerri, portavoce del gruppo insieme a Antonio Statella dell’osteria Pane e Salame, e a Andrea Fontana del ristorante Il Gabbiano –. Domenica 13 dicembre, dopo 37 giorni di chiusura, abbiamo potuto finalmente riaprire. Lo abbiamo fatto con entusiasmo. Ma soprattutto l’abbiamo fatto con grande senso di responsabilità e in totale sicurezza. L’abbiamo fatto organizzandoci in fretta, rimettendo in moto in pochissimi giorni una struttura complessa come è un ristorante. Ebbene, quella sera stessa è stato deciso di farci chiudere di nuovo. Perché? Sono bastate tre foto pubblicate sui social di vie e piazze affollate di persone impegnate nello shopping natalizio. Nessun ristorante coinvolto, eppure siamo noi a pagarne lo scotto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO