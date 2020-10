Il prefetto e 7 sindaci firmano il patto per la sicurezza

CREMONA (10 ottobre 2020) - Sette Comuni della provincia hanno sottoscritto ufficialmente il Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana. La firma da parte dei sindaci è arrivata all’incontro che si è tenuto all’interno della sala consiliare della Provincia in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Vito Danilo Gagliardi. Presenti i vertici territoriali delle forze di polizia e il vice presidente dell’amministrazione provinciale di Cremona Rosolino Azzali, mentre gli enti locali firmatari sono Casalmaggiore, Castelverde, Corte de’ Frati, Ostiano, Pandino, Pozzaglio e Spino d’Adda. La sottoscrizione di tali intese si pone quale obiettivo prioritario quello di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza in materia di sicurezza di città e territori.

Ma questo non è stato il solo e importante argomento affrontato nella seduta di ieri. Il prefetto Gagliardi, infatti, ha altresì sottoscritto con il sindaco del Comune di Crema Stefania Bonaldi il Protocollo di legalità ‘Scuole Sicure - 2020/2021’ nel contesto della normativa e delle direttive ministeriali vigenti in materia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO