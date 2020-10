«Stati d’ansia e insicurezza. Nelle aule cresce il disagio»

CREMONA (10 ottobre 2020) - Stati d’ansia nei casi più gravi, difficoltà a concentrarsi, distacco dal gruppo di amici e dalla famiglia, paura dell’altro: sono queste alcune delle problematiche che stanno emergendo nella scuola del dopo lockdown. A segnalare il crescente disagio nelle classi scolastiche è Paola Cattenati, responsabile del Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza e Famiglia che da vent’anni opera con azioni di consulenza e sportelli educativi nelle province di Brescia e Cremona. «I nostri sportelli telematici non si sono mai fermati durante il lockdown ed anche ora continuiamo a fornire opportunità di dialogo sia per i ragazzi che si rivolgono a noi che per i genitori e docenti — spiega Cattenati —. Il rientro a scuola sta facendo emergere una serie di problematiche relazionali che chiedono ai docenti e alle famiglie di avere la consapevolezza che non si può considerare il ritorno in aula come se nulla fosse accaduto. Abbiamo incontrato circa 300 docenti per attivare azioni e riflessioni sulla ripartenza».

