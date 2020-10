Da inizio pandemia 113 mila tamponi: è positivo il 7,45%

CREMONA (8 ottobre 2020) - Dall’inizio della pandemia ad oggi, sono stati eseguiti complessivamente 113.087 tamponi in provincia di Cremona. E da febbraio, durante i mesi più bui così come, dopo, nel corso di quelli di una tregua che pare interrompersi ora, sono state sottoposte al test 60.387 persone, vale a dire fra il 17 e il 18 per cento della popolazione residente. Sono i dati rilasciati da Ats Valpadana ed elaborati dall’ufficio Sistemi Informativi e Controllo Direzionale. Cifre dietro le quali si nascondono vite e che raccontano da un nuovo punto di vista sì la cavalcata del Covid, ma soprattutto l’attività di prevenzione e monitoraggio messo in campo nel territorio cremonese.

Sul totale dei test eseguiti è possibile ricavare il complessivo dei tamponi «di ricerca», escludendo così i doppi tamponi o in generale quelli effettuati per accertare la guarigione di un soggetto. Si arriva così alla cifra di 94.045 tamponi: di questi 6.923 sono risultati positivi ovvero il 7,45%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO