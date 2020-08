Sabrina, riprese le ricerche del corpo nell'area della roggia Borromea

CREMA (26 agosto 2020) - Sono riprese le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli nell'area della roggia Borromea, con l'arrivo della squadra subacquea dei carabinieri di Genova. A partire dal punto di via Montesanto, in San Bernardino, lungo tutto il suo percorso, fino presumibilmente all'area del Marzale (tra Ripalta Vecchia e Madignano). La roggia è particolarmente stretta nel punto interno al quartiere, perciò le verifiche si concentreranno anche sulla possibilità che il corpo si sia incagliato in qualche ostacolo naturale o artificiale. Non si escludono ancora ricerche nel Canale Vacchelli, lungo il quale erano stati trovati telefono e sandali di Sabrina, sebbene in luoghi diversi.

Nel frattempo, proseguono i rilievi del Ris nella casa della mamma 39enne della quale non si hanno più notizie dal giorno di Ferragosto e per la cui scomparsa si trova in carcere il 45enne cremasco Alessandro Pasini con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

