Il mistero di Sabrina, attese risposte dai rilievi del Ris

CREMA (24 agosto 2020) - Dalle analisi del Ris sono attese risposte alle domande sulla fine di Sabrina Beccalli, la donna di Crema scomparsa a Ferragosto. All’interno dell’appartamento in cui quella notte la trentanovenne ha vissuto le sue ultime ore consumando stupefacenti assieme all’amico Alessandro Pasini, il Ris ha eseguito rilievi e raccolto reperti, su cui sono attesi i risultati a giorni. «Tracce utili», si limita a definirle per ora chi conduce le indagini ed è convinto che Pasini, nella casa della sua ex fidanzata, abbia ucciso la donna dopo un rifiuto a una avance sessuale. Finora vari indizi, soprattutto la testimonianza di una vicina di casa che quella notte ha udito una voce femminile strozzata urlare "Aiuto, aiuto, no", hanno portato in custodia cautelare in carcere, con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere, Pasini, 45 anni, assistito dall’avvocato Paolo Sperolini, che si è difeso sostenendo la tesi di una morte per overdose. La sua versione è ritenuta poco credibile anche dal gip di Cremona, Giulia Masci. Mentre la Procura valuta se indagare l'uomo anche per tentata strage, per aver tagliato un tubo del gas nell’appartamento che poteva saltare in aria con tutta la palazzina, continua la ricerca del corpo della donna. L’esame del cadavere potrebbe fornire le risposte più significative, ma ancora non se ne hanno tracce dopo una settimana di ricerche. Nulla è emerso dallo svuotamento dei liquami all’interno della vasca agricola poco distante da dove è stata rinvenuta carbonizzata con dentro la carcassa di un cane la Panda della vittima, a cui lo stesso Pasini ha ammesso di aver dato fuoco, sostenendo di aver così voluto eliminare il cadavere. Le ricerche proseguiranno in quell'area, fra campi, rogge e canali, anche se il meteo prevede maltempo. Sperano di poterle dare presto sepoltura i parenti della donna, mamma di un quindicenne, che da pochi mesi collaborava con una cooperativa e, spiega il legale della famiglia, avvocato, Antonino Ennio Andronico, era «felicissima» perché si preparava a iniziare un nuovo lavoro in una ditta di cosmesi. Non si bucava, assicurano dalla famiglia. Lei e Pasini, 45 anni, con precedenti per spaccio di droga, rapina, resistenza, e una «indole indubbiamente violenta» secondo il gip, erano soliti «fumare cocaina ed eroina» assieme, come ha messo a verbale la ex fidanzata dell’indagato, che a Ferragosto era in ferie in Sicilia, ignara del dramma che si stava consumando all’interno della sua casa a Crema. (ANSA)

