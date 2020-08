La testimonianza: «Le ho servito da bere. Era con un amico»

CREMA (24 agosto 2020) - Matteo Zhou è stato quasi certamente una delle ultime persone a vedere Sabrina Beccalli viva.

«È una mia cliente abituale — racconta il gestore del Bar Sombrero, che non parla al passato, ma come se la mamma 39enne fosse ancora in vita —. Viene qui da circa quattro anni, sempre in compagnia e di solito la sera».

Il locale è molto noto e frequentato dai cremaschi, anche perché si trova all’incrocio di due importanti strade cittadine: via Indipendenza e via Boldori, l’arteria che porta alla Gronda Nord e alla provinciale per Treviglio.

«Mi ricordo quando Sabrina è arrivata — prosegue Zhou —. Erano circa le 23.30 del 14 agosto, un venerdì, ed era in compagnia di un uomo, un suo amico. Ogni tanto erano qui insieme. A volte invece veniva qui al bar con Alessandro Pasini, ma per quanto mi ricordo di pomeriggio o di sera presto».

Il barista è già stato ascoltato dagli inquirenti, e la sua deposizione è stata uno dei vari importanti tasselli per ricostruire i movimenti della mamma 39enne in quelle ore cruciali che vanno fra il venerdì e il giorno di Ferragosto.

