Identità digitale e reale. Quando Fb inganna

Si possono capire la personalità e l’indole di una persona guardando i suoi profili social? Alcuni sono convinti di sì, tanto che numerose aziende, nel momento in cui devono assumere un dipendente, non si limitano più a valutarne il curriculum e le risposte fornite durante il colloquio dal vivo, ma sempre più spesso vanno a controllare il suo account Facebook o Instagram per capirne l’indole, le attitudini, gli interessi, in alcuni casi perfino le idee politiche. Così, la nostra identità digitale sempre più spesso si affianca e si sovrappone alla nostra carta d’identità tradizionale, quella rilasciata dall’anagrafe del Comune in cui viviamo. Il problema è che la Carta d’identità è un documento ufficiale, tanto oggettivo quanto asettico (al massimo si possono omettere alcuni dati sensibili, come lo stato civile o la professione, invocando il «diritto alla privacy»), l’identità digitale invece ce la possiamo creare a piacimento. Senza arrivare al limite estremo dei «fake» - falsi profili creati usando nomi inventati e immagini ad hoc - ogni utente social può decidere come apparire in società, che immagine offrire di sé, cosa esibire e cosa nascondere. Insomma, può creare più che mai una realtà virtuale, non sempre corrispondente alla realtà.

Passi quando con un abile uso di Photoshop chiunque può fingere di essere stato alle Maldive, anche se magari ha fatto le vacanze a... Pesaro: peccato veniale. La distopia diventa patologica quando l’immagine digitale si scontra con una realtà diametralmente opposta. Valga il caso di Alessandro Pasini, il quarantacinquenne di Crema che è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’amica Sabrina Beccalli e di avere poi distrutto il cadavere. Ebbene, secondo la Procura della Repubblica che ne ha ordinato l’arresto e secondo il Gip che ha confermato la necessità di tenerlo in carcere, Pasini «ha dato ampia dimostrazione di essere un soggetto disposto a tutto, con una sconcertante assenza di freni inibitori ai propri impulsi violenti e una pervicacia nell’eliminare meticolosamente le tracce dei reati commessi». «Una persona lucida e spregiudicata, capace dopo aver ucciso Sabrina di ammazzare un cane e disposta a provocare una strage», come ha aggiunto il colonnello dei carabinieri Lorenzo Repetto, riferendosi al tentativo di Pasini di cancellare le prove del delitto tagliando un tubo del gas così da far esplodere l’appartamento della sua ex, probabile teatro del delitto. Un ritratto shock, coerente con le evidenze dell’inchiesta sulla scomparsa/uccisione di Sabrina, ma lontano anni luce dall’immagine che Pasini dà di sè sul suo profilo Facebook. Qui, appare come un esteta attento al proprio look, barba sale & pepe molto curata, al pari dei baffi, occhiali fashion, chiodo in pelle alla moda. Un amante dei viaggi (tre settimane fa con un lungo tour in Sicilia - prima a Capaci, con tappa al monumento che ricorda la celebre strage di mafia, poi a Palermo, Mondello, Acireale, Catania, Santa Tecla e Pozzillo, gustando spiagge, mare e arancini -, in precedenza in Slovenia e addirittura in Cina), auto ironico (dal fotomontaggio con finto papillon alla mascherina in lana aperta sulla bocca per poter fumare la sigaretta senza toglierla) e, nella foto del profilo, con un bellissimo avatar in cui spiccano gli occhi azzurri e i tatuaggi sulle braccia, gli stessi che hanno consentito a un testimone di riconoscerlo come l’uomo sul monopattino transitato per due volte in via Albergoni, prima e dopo aver dato alle fiamme la Panda di Sabrina. Insomma, un uomo brillante, amante di un buon boccale di birra (che male c’è?), al massimo un po’ spaccone («Quando ti svegli la mattina dopo averla fatta urlare per tutta la notte») che si concede battute da macho innamorato del lato B più che dell’intelligenza delle donne. Fra tanti selfie e foto ricordo, il 16 luglio 2019 la condivisione di una citazione cinematografica: «Ho chiesto all’inferno se c’è posto per me. Mi hanno risposto che non vogliono problemi». Forse anche per questo, un mese più tardi, il 26 di agosto, Pasini aveva pubblicato una foto a torso nudo in cui, appesa alla collanina, spiccava una croce di legno a forma di Tau, simbolo del sacrificio di Gesù Cristo, di redenzione e dell’importanza di vivere in modo semplice, in povertà di spirito. Probabilmente un regalo, scomparso in tutte le foto successive. Certo, non un indizio rivelatore, rispetto alla verità che emerge oggi, all’ammissione di aver organizzato un festino a base di cocaina e alla grave accusa della Procura che lo ha portato dietro le sbarre. «Ergastolo ragazzo mio, solo ergastolo e carcere duro for you», ha commentato poche ore fa qualcuno sotto la foto di un drago a due teste postata da Pasini. Un altro simbolo contraddittorio. Due teste. Due identità. Due personalità.

