Il mistero di Sabrina, iniziati i preparativi alla cisterna

CREMA (22 agosto 2020) - Sono iniziati i preparativi a Vergonzana alla cisterna di liquami, nella quale gli inquirenti ipotizzano si possa trovare il corpo di Sabrina Beccalli, la mamma di 39 anni scomparsa il giorno di Ferragosto e la cui auto è stata ritrovata bruciata nei pressi della cisterna. In carcere si trova il cremasco Alessandro Pasini, fermato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Previsto in due giorni il parziale svuotamento della vasca dei liquami posta ieri sotto sequestro dai carabinieri, per poi procedere nel sondaggio nel tentativo di trovare il corpo della donna, sempre che si trovi effettivamente nella cisterna.

