La scomparsa di Sabrina: il pm Saccaro, fermato può colpire ancora

CREMA (20 agosto 2020) - Alessandro Pasini, il 45enne di Crema fermato per l’omicidio e la distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di cui non si hanno più notizie da Ferragosto, potrebbe commettere altri reati della stessa natura, inquinare le prove e fuggire. Sono le tre esigenze cautelari per le quali il pm Lisa Saccaro della Procura di Cremona, guidata da Roberto Pellicano, ha chiesto oggi la custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo. La casa di Pasini è sotto sequestro per i rilievi scientifici del Ris. L’udienza di convalida del fermo con l’interrogatorio è fissata per domani. Il gip Giulia Masci, poi, dovrà decidere sulla convalida e sulla misura cautelare chiesta dai pm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO