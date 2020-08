Sabrina, fermato un uomo con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere

CREMA (19 agosto 2020) - Scomparsa di Sabrina Beccalli: nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona e del N.O.R.M. Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema, il Procuratore Capo di Cremona dott. Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona che è stata associata alla Casa Circondariale di Cremona. I reati contestati all'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono omicidio e distruzione di cadavere.

Il fermato è un uomo che conosceva già Sabrina Beccalli, un suo amico secondo fonti investigative. A quanto trapela, la persona coinvolta non sarebbe uno degli uomini coinvolti nell’accoltellamento avvenuto circa un mese fa in via Martini, vicino all’appartamento della donna. L’uomo fermato è stato ripreso da alcune telecamere mentre era da solo alla guida della Panda di proprietà di Sabrina Beccalli nella notte tra il 14 e il 15 agosto. L’auto è stata poi ritrovata completamente carbonizzata in una zona di campagna vicino a Crema, dove si sono concentrate da domenica le ricerche della donna, effettuate con ogni mezzo, dai droni ai cani molecolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO