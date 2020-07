Banchi e cattedra: la distanza diventa regola

CREMONA (21 luglio 2020) - Il 14 settembre tutti a scuola... ma come? A che condizioni? Le incertezze su come sarà l’avvio del nuovo anno scolastico sono tante, le soluzioni sono le più creative, ma la loro realizzazione è sub iudice del Ministero. La novità di ieri è l’invito a segnalare al commissario straordinario i bisogni di nuovi arredi: sedute mobili, banchi modulari da acquistare per assicurare il distanziamento in aula. Le ipotesi sono tante, come gli ingressi differenziati, ma non passa giorno che le soluzioni trovate vengano messe in discussione. La vera incognita poi rimangono i trasporti. La decisione di modulare gli orari in ingresso è strettamente connessa a questo. E qualcuno ipotizza una didattica mista fra settembre e ottobre, per capire l’evolversi della curva epidemiologica.

