Covid: Gallera, zero morti Lombardia? Trend migliore

MILANO (20 luglio 2020) - «Vediamo cosa succede oggi e nei prossimi giorni: c'è un trend costantemente in miglioramento in Lombardia». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando i decessi zero registrati ieri in Lombardia. «Il numero dei ricoverati ieri era 148 - ha aggiunto Gallera a margine della presentazione del nuovo numero unico per la Continuità assistenziale e le cure non urgenti -. Ci sono regioni con ricoveri maggiori rispetto alla Lombardia, il numero delle terapie intensive si riduce quindi possiamo dire che la situazione è in miglioramento». «Questo non vuol dire che il virus non gira - ha concluso - : noi stiamo facendo un’operazione di tracciamento e di tamponamento molto strutturata e ampia, stiamo setacciando il territorio e sicuramente oggi la situazione in Lombardia appare migliore».

«Se oggi siamo in una situazione migliore di altre regioni è anche perché qui abbiamo posto regole rigide che i cittadini hanno seguito con grande scrupolo», ha detto Gallera, commentando l’ipotesi di rendere obbligatorio l'uso della mascherina nel Lazio attraverso un’ordinanza regionale. «Quell'ordinanza ha funzionato», ha detto Gallera parlando dell’obbligo in Lombardia di indossare la mascherina all’aperto, decaduto lo scorso 15 luglio. «Noi abbiamo previsto la possibilità per chi cammina in strada, in un periodo di caldo, di non usarla» ma, ha aggiunto, «mantenere questa salvaguardia, anche psicologica, sta servendo. I cittadini lombardi sono stati ligi nel rispetto delle regole e devono continuate a farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO