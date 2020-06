«Leggevo La Provincia e mi sentivo vicina a casa»

CREMONA/TRESCORE CREMASCO (25 giugno 2020) - «Mentre ero bloccata in Botswana leggevo La Provincia per sentirmi un po’ a casa». Lo racconta la 26enne Sofia Ogliari che il 30 maggio è tornata nella sua Trescore Cremasco dopo essere rimasta bloccata un mese a causa dell’epidemia di Coronavirus in Botswana dove era arrivata il 16 febbraio come volontaria con l’associazione Mosaico Euro Africano. Della sua vicenda si era occupata La Provincia di Cremona e Crema che aveva dato conto della sua situazione e della vera e propria mobilitazione internazionale per fare tornare la giovane cremasca a casa.

E ieri Sofia ha voluto fare un salto nella redazione di via delle Industrie per portare di persona il suo «grazie».

