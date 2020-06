Fase 3: Fontana, virus meno violento ma guardia resta alta

MILANO (22 giugno 2020) - «I numeri per ora vanno nella direzione di un rallentamento, di una continua riduzione soprattutto della violenza del virus. La cosa più importante è che si riducano sempre di più i ricoveri in ospedale e quelli in rianimazione. E poi quello che dicono alcuni scienziati, che ribadiscono come attualmente il virus appare meno aggressivo e meno forte di quanto non fosse qualche mese fa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Centocittà su Rai Radio 1, parlando della situazione del Coronavirus. «La preoccupazione - ha premesso Fontana - deve esserci sempre, bisogna tenere sempre alta la guardia, proprio perché non sappiamo come si evolverà, come si comporterà questo virus, non possiamo lasciarci sorprendere un’altra volta, dobbiamo assolutamente essere attenti». (ANSA)

