Provincia, Fazzi: "Serve una fotografia attuale in questa fase di transizione"

CREMONA (16 giugno 2020) - “Il gruppo di ricerca "Prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche" dell'Inapp - ente pubblico di ricerca (ex Isfol) che si occupa di monitoraggio e valutazione delle politiche per il lavoro - ha avviato un'indagine volta a conoscere come sta avvenendo questa fase di transizione per uomini e donne. L'obiettivo è fornire un set di indicazioni ai decisori politici di orientamento per il policy making” - ha precisato la Consigliera di Parità provinciale Carmen Fazzi.

L’indagine si chiama 'Dalla Fase 1 alla Fase 3: quale transizione? Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid-19' ed è generalmente rivolta a uomini e donne di più di 18 anni, distinti per tre profili lavorativi: lavoro dipendente, lavoro autonomo/indipendente e imprenditoria. L’obiettivo è, attraverso l’analisi in chiave di genere, quello di accompagnare i cambiamenti in corso con un’attività di policy advice presso i referenti istituzionali.

“Da marzo ad oggi diverse indagini si sono succedute, ad opera di molti soggetti istituzionali. Quello che è emerso sinora, sono risultati prevedibili: difficoltà nel lock down soprattutto per le donne, aumento del carico di lavoro e di cura per chi resta a casa, non solo per chi non lavora, ma anche per coloro che si trovano in quello che viene chiamato “smart working” - che nella realtà rappresenta, invece, una forma ingessata di telelavoro, con i suoi pro e contro – tenendo anche presente che la chiusura delle scuole ha poi esasperato la tradizionale asimmetria di genere nella cura dei figli” - ha concluso Fazzi.

L’indagine, partendo da questi presupposti, intende analizzare specificatamente come sta avvenendo, invece, questa Fase2 per uomini e donne, in un contesto di politiche orientate alla ripresa economica, che prestano un’attenzione diversa sui condizionamenti economici e familiari delle persone. Il focus è capire effettivamente come strategie imprenditoriali, familiari ed individuali stiano cercando una composizione in un momento di effettiva transizione.

Il questionario viene veicolato via web, social media e via mail secondo il protocollo seguito da tutti gli enti di ricerca ed Università in questo periodo e si compone di 5 brevi sezioni, diversamente percorribili a seconda delle caratteristiche dei rispondenti.

La sezione 1 “parlaci di te” chiede informazioni generali sul profilo individuale e familiare.

La sezione 2 “il tuo lavoro/la tua condizione” chiede informazioni sull’occupazione.

La sezione 3 “la tua fase 2”, chiede informazioni sulla fase di transizione dalla fase 1 (marzo-3 maggio) e fase 2 (dal 4 maggio in poi): organizzazione del lavoro, organizzazione familiare, valutazione di misure, strumenti, situazioni anche in prospettiva. Domande specifiche sono rivolte a chi ha maturato o sta ancora effettuando lavoro da casa o a chi lo ha proposto ai dipendenti.

La sezione 4 “carichi familiari”, rivolta a chi ha figli o parenti in condizione di assistenza, riguarda la gestione dei carichi familiari tra le due fasi e la valutazione di specifiche misure di policy e indicazioni in prospettiva.

La sezione 5 “aspetti economici e sociali” richiede informazioni sugli effetti economici e relazionali della situazione in ambito familiare, utilizzo delle misure previste dai decreti ed indicazioni di prospettiva.

L’indagine è anonima, costituita per assicurare la non identificabilità di chi compila e non consente nemmeno di tracciare i dispositivi da cui si compila. Pertanto, le risposte possono essere date in completa libertà. I dati sono trattati in modo aggregato e per fini statistici. Inapp fa parte infatti del Sistema statistico nazionale. I destinatari sono tutte le persone maggiorenni (donne e uomini) che abbiano un'occupazione, anche se in questo momento sospesa.

Il questionario può essere compilato dal computer, dal tablet e dallo smartphone.

Qui il link alle info delle indagini:

https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/il-lavoro-di-uomini-e-donne-tempo-di-covid-19-una-prospettiva-di-genere

E QUI IL LINK AL QUESTIONARIO

https://survey.inapp.org/index.php/923152?newtest=Y&lang=it

