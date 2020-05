Migliori dopo il Covid? Non tutti

Non ne siamo ancora fuori, ma sappiamo già che il prezzo da pagare è stato e sarà altissimo: sia in termini di vite perdute sia a livello economico. La catastrofe Coronavirus è un flagello senza precedenti e per definirlo non basta neppure il paragone con la guerra, la metafora più abusata. Perché una guerra dipende sempre dalla volontà dell’uomo, che decide quando iniziarla e, volendo, quando finirla. La pandemia, al contrario, è per definizione un fenomeno fuori controllo. E a distanza di sei mesi dal primo caso, accertato nel novembre 2019 a Wuhan, l’emergenza Coronavirus è tutt’altro che finita. Da due settimane siamo tornati a uscire di casa, è vero. E le autorità assicurano che “ora in Italia l’epidemia è circoscritta”. Ma ciò che vale in un Paese o in una singola regione non vale necessariamente in tutto il mondo. E come insegnano i pompieri, può bastare una brace, un po’ di fuoco sotto la cenere, per far ripartire l’incendio in ogni momento. Guai ad abbassare la guardia, dunque. Guai a permettere deliri da movida come quello che sono andati in scena ieri sera e venerdì in molte città, anche qui, anche nella Lombardia flagellata dal virus. «Abbiamo retto bene alle prime riaperture, ma non pensiamo che la partita sia vinta», ha opportunamente ammonito il ministro della Salute. «Non è ancora il tempo degli assembramenti e dei party», gli ha fatto eco il presidente del Consiglio, citando gli interessi prioritari di milioni di italiani: l’aperitivo e il divertimento. Come se la salute, il posto di lavoro e la tenuta del sistema economico non fossero ben più importanti... Come se quasi 33 mila persone in Italia (340 mila nel mondo) non fossero morte. O fossero morte invano.

Forse è fisiologico, forse è un istinto di sopravvivenza: per mettersi alle spalle le esperienze più negative bisogna guardare avanti. E allora proviamoci: proviamo a rialzarci, a ripartire, a capire cosa abbiamo imparato da questa terribile esperienza, pur consapevoli del fatto che il mantra ripetuto mille volte per farci coraggio («Andrà tutto bene») non era vero e non era vero neppure che saremmo diventati tutti migliori. Di sicuro non è successo ai politici, che non più tardi di giovedì hanno fatto volare pugni e insulti alla Camera, manco si trovassero nei peggiori bar di Caracas. Oggetto del contendere, la gestione dell’emergenza Covid in Lombardia e, più in generale, la riforma del sistema sanitario regionale realizzata in quasi vent’anni di presidenza da Roberto Formigoni: su entrambe le partite indaga la magistratura. Ed è già arrivata anche qualche sentenza. Ma un conto sono le inchieste e i processi, tutt’altro la polemica politica che degenera in gazzarra. Elevare il livello della classe dirigente del nostro Paese sarebbe senza dubbio la più bella eredità del Coronavirus, ma in proposito è meglio non farsi troppe illusioni: più che una lezione, servirebbe un miracolo. Idem per la riduzione della burocrazia, da sempre invocata da cittadini e imprenditori, puntualmente promessa in ogni campagna elettorale e mai realizzata da Governo di ogni colore. E nemmeno l’ultimo fa eccezione: «La mole dei decreti approvati dal Governo Conte appare inversamente proporzionale alla loro efficacia: mancano sia la liquidità oggi sia il grande progetto per far ripartire l’economia domani», ha denunciato Aldo Cazzullo sul Corriere della sera. A livello locale non va meglio: tante parole, pochi provvedimenti concreti. Come consolarsi dunque, dopo tre mesi di lutti e di quarantena? Innanzitutto con la riscoperta della famiglia: un incubo per qualcuno, un dono prezioso per la stragrande maggioranza delle persone normali. E poi la riconquista del tempo: quanti di noi, durante il lockdown, sono stati costretti a scendere dalla giostra in cui erano progressivamente, inconsapevolmente saliti, e si sono resi conto che correre, correre, correre non ha un gran senso, soprattutto se dopo un po’ ci si dimentica in che direzione e verso cosa si sta correndo? Quanti hanno capito che la frenesia pre-Covid era sostanzialmente ingiustificata e che si può vivere benissimo un’altra vita - più lenta, sostenibile e salutare - senza per questo rinunciare ai valori (e ai piaceri) fondamentali? «Se c’è un insegnamento inequivoco di questa pandemia è l’aver messo in evidenza quanto sia autolesionista anteporre il futile all’essenziale, la competizione alla solidarietà, i bisogni quantitativi di potere, denaro e possesso materiale ai bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amore, gioco, bellezza e convivialità», ha osservato il sociologo Domenico De Masi. Ed è difficile non essere d’accordo. Non meno importante, fra le voci attive dell’esperienza Coronavirus, è il salto nella tecnologia compiuto da milioni di italiani: in un sol colpo, almeno due generazioni di analfabeti digitali hanno imparato a usare un pc, a fare la spesa on line, a comunicare con figli e nipoti attraverso Skype, Whatsapp o Zoom. Non sarebbero bastati anni di corsi collettivi per insegnare l’uso dei nuovi strumenti informatici ai nostri nonni o genitori. Così come durante la quarantena obbligata molte aziende hanno scoperto lo smart working, il lavoro a distanza. Caduto il tabù, dimostrato che si può fare, ora bisognerà capire se il «lavoro agile« (come l’ha curiosamente ribattezzato qualcuno) resterà un paracadute di emergenza o potrà diventare un nuovo stile di vita, magari la soluzione giusta per conciliare impegni professionali e vita familiare, un dualismo (il lavoro o i figli) che negli ultimi anni ha penalizzato soprattutto le donne, fino a provocare il più grande guaio della società moderna: il crollo della natalità. «No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema», non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema, ha scritto un anonimo armato di bomboletta spray sul muro di un palazzo di Madrid, una delle città più colpite dalla pandemia. Incivile nei modi, saggio nella sostanza.

