Giornata mondiale: latte, l’oro bianco

CREMONA (24 maggio 2020) - Quest’anno a Cremona la Giornata Mondiale del Latte si fa «digital». Sarà infatti un’edizione molto diversa dalle precedenti quella che si svolgerà il lunedì 1° giugno. Visto il momento storico, in un’ottica di ripartenza, si è deciso di organizzare un evento in versione digitale che vedrà la partecipazione di figure rappresentative del mondo dell'alimentazione, della medicina, della ricerca, dello sport, dell’informazione, dell’educazione: tutte chiamate a «raccontare» il latte. Vari video si susseguiranno nel corso della giornata per testimoniare le qualità e il radicamento del latte nelle nostre vite; in un momento come questo, nel quale il tema del benessere, della salute e dell'attività sportiva diventa elemento di grande importanza nella vita di tutti i giorni.

Promossa dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e da La Provincia in collaborazione con la piattaforma Latte.News (creata dalla stessa Libera insieme a toBiz.Agency), la Giornata Mondiale del latte in versione on line si svolgerà in due momenti della giornata. Dalle 9.30 verrà diffuso in streaming il video workshop «Ripartiamo con la giusta carica: il latte tra salute e benessere».

Il workshop proseguirà per tutto l’arco della mattinata e sarà formato da una serie di video testimonianze. Esperti dei settori dell’alimentazione, della medicina, della ricerca, dello sport, dell'informazione, dell’educazione, affronteranno alcune tematiche relative all'utilizzo del latte per star bene e fare sport da un punto di vista tecnico-scientifico.

A partire dalle 16 darà invece la volta di un momento più ludico: un video workshop sulla Latte Art, tenuto dalla campionessa mondiale Manuela Fensore e dalla sua socia e collega Carmen Clemente. La Latte Art è la tecnica di preparazione di bevande a base di espresso e latte montato per creare sulla superficie disegni e forme.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare ad un contest fotografico su Instagram, dal tema «Racconta il latte a casa tua». Quanto è presente il latte nelle case degli italiani? Quanti lo usano durante la giornata? Gli utenti social saranno invitati a pubblicare una foto in cui il latte viene raccontato all'interno del proprio contesto casalingo, ed a provare a vincere uno dei 3 premi messi in palio dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. Saranno premiate: la foto che riceverà più like, quella votata dalla giuria giornalistica e quella votata dalla giuria tecnica. La Giornata Mondiale del Latte - Digital Edition sarà anche l'occasione per promuovere la piattaforma Latte.News, nata in questi mesi per raccontare lo storytelling positivo del latte. Il sito fungerà da landing page per accogliere e depositare tutti i video della giornata, che rimarranno fruibili per un lungo lasso di tempo.

I video dovranno essere girati in formato orizzontale anche con uno smartphone e inviati a lattenewsredazione@gmail.com

I video dei relatori potranno avere una durata massima di 5 minuti (con un extra tempo di ulteriori 2 minuti); dovranno essere accompagnati da un testo di almeno 5 righe che riassuma il tema trattato nel video e dalla qualifica professionale del relatore, oltre che dall’eventuale indicazione degli Url dei canali social del relatore.

I video di testimonial, ospiti e portavoce del mondo politico, economico e produttivo potranno avere una durata massima di 1 minuto e mezzo e dovranno essere accompagnati della qualifica professionale del testimonial, oltre che dall’eventuale indicazione degli Url dei canali social del protagonista del video.

