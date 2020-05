Rsa di Fiesco, quasi la metà sono morti in due mesi

FIESCO (10 maggio 2020) - È l’ultima nata tra le case di riposo del territorio e, dati alla mano, è una di quelle che ha pagato il prezzo più alto all’aggressione del Coronavirus. Nella Rsa di Fiesco, una delle ottanta gestite in Italia dal gruppo friulano Sereni Orizzonti, è morto un ospite su due. Dei 44 presenti in struttura dall’inizio dell’anno, ne sono sopravvissuti 23: in 21 non ce l’hanno fatta. Difficile, anzi impossibile, stabilire quanti si siano arresi alle complicanze del Covid, ma il numero complessivo dei decessi risulta comunque spaventosamente alto. «Non è stato possibile effettuare i tamponi – spiega l’ufficio stampa della società – e quindi non abbiamo il dato ufficiale dei positivi. Sappiamo dalla nostra direzione sanitaria che i casi con sintomatologia riconducibile al Coronavirus erano almeno undici: ciò non esclude, tuttavia, che i contagiati potessero essere in numero significativamente superiore o inferiore. Ora le cose vanno meglio».

