Cassa in deroga, Piloni (Pd): "Regione Lombardia ha fatto un gran caos"

MILANO (5 maggio 2020) - “Dal 1 aprile è stato possibile inviare le richieste di cassa integrazione in deroga alla Regione. Ma Regione Lombardia ha iniziato ad inviare le pratiche all'Inps solo il 15 aprile. Un ritardo pagato dai lavoratori che ancora oggi non hanno visto accreditarsi il sussidio. ‘Siamo partiti lentamente’ è stata la giustificazione dell'assessore che ieri ha risposto alla nostra interrogazione in merito, garantendo che entro fine settimana tutte le richieste saranno inviate all’INPS e che solo nell'ultimo week-end sono state inoltrate 40mila domande. Bene, ma non benissimo! I ritardi ci sono stati e molti lavoratori lombardi rischiano di non vedersi accreditato l'importo della cassa prima della fine di maggio, se non oltre. La Regione acceleri e, dove possibile, anticipi lei i soldi della cassa come aveva annunciato a metà aprile. E se ci sono problemi con Inps li risolva. Le famiglie e le aziende non vivono di polemiche”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni dopo la risposta, ieri in Aula, dell’assessore regionale al Lavoro Melania Rizzoli a un question time del gruppo PD che chiedeva conto dei gravi ritardi con cui la Regione Lombardia ha processato e inviato a Roma le richieste di cassa integrazione in deroga avanzate dalle aziende lombarde.

Qui i dati ufficiali dal sito dell’INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53641

