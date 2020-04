Coronavirus: a Cremona 14 nuovi contagi e altri tre decessi

CREMONA (30 aprile 2020) - In provincia di Cremona, nelle ultime 24 ore, sono 14 i nuovi contagiati da Coronavirus, per un totale che raggiunge la cifra di 6.037. Salgono a 994 i decessi, con un incremento di tre morti.

Calano i nuovi contagi in Lombardia con +598 casi: in totale sono 75.732 con 11.048 tamponi eseguiti. Ieri c'erano stati 786 nuovi casi con 14.472 tamponi. In calo anche i decessi che sono in totale 13.772 con un aumento di 93, mentre ieri c'era stato un aumento di 104. Continuano a calare i ricoverati che sono 605 in terapia intensiva (-29) e negli altri reparti (-286). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Oggi in Italia si registra il numero più alto di guariti dall'inizio della pandemia. Sono 4.693 in più rispetto a ieri, 75.945 in totale. Così Borrelli nel punto. Calano gli attualmenti positivi al Covid-19, 101.551, -3.106 rispetto a ieri. Di questi 1.694 sono in terapia intensiva (-101 in 24 ore), 18.149 i ricoverati con sintomi (-1,061), l'80% è in isolamento domiciliare, 4.708. Purtroppo oggi si registrano 285 nuovi decessi. Ci avviamo- dice Borrelli - verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza.