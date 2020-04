Coronavirus, sperimentazione mercati comunali all'aperto. In Lombardia si parte il 29 aprile

MILANO (24 aprile 2020) - "La Regione Lombardia questo pomeriggio ha definito le regole di cornice per la sperimentazione dei mercati comunali all'aperto che partirà dal prossimo 29 aprile, in accordo con le richieste di A.N.C.I.". Lo fa sapere una Nota della Regione. "La sperimentazione - prosegue la Nota - avrà luogo all'insegna delle linee guida di prevenzione e sicurezza che caratterizzeranno ogni iniziativa di Regione in vista della fase due, lasciando ai Comuni che vorranno aderire la possibilità di disciplinare in modo più mirato le singole disposizioni a seconda del contesto".

