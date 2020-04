Coronavirus, progetto «Solar», obiettivo la salute

CREMONA (22 aprile 2020) - Il territorio della provincia di Cremona, tra i più colpiti dal Covid 19, pur ancora in una fase semi emergenziale, non cede al dolore e non si lascia scoraggiare, ma rialza la testa, guardando avanti, unendo le forze, le professionalità, la tenacia, le risorse umane ed economiche di realtà pubbliche e private, accettando con convinzione la proposta giunta dall’associazione «Uniti per la provincia di Cremona», la onlus costituita da tutte le associazioni economiche di categoria della provincia unitamente alla Fondazione Arvedi-Buschini per raccogliere donazioni da impiegare nella lotta al virus e per contribuire alla vicinanza alle famiglie, all’aiuto nella «fase 2» anche per il riprestino rapido delle attività lavorative-produttive, nel pieno rispetto della sicurezza per i lavoratori, le loro famiglie e i luoghi di lavoro.

Come? Rispondendo e partecipando al bando «Covid-19: insieme per la ricerca di tutti» indetto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Veronesi per individuare e sostenere la ricerca di nuovi sistemi di diagnostica e di rilevazione del Coronavirus, per rafforzare e sviluppare ulteriormente quanto si sta già facendo. La Regione ha messo a disposizione 4 milioni di euro, mentre Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi hanno deciso di co-investire rispettivamente 2 milioni di euro e 1,5 milioni di euro su questo bando portando la somma a disposizione a 7,5 milioni. Le ricerche vincitrici avranno certamente una rilevanza non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

«SOLAR» è il nome del progetto che Finarvedi Spa, Ats Val Padana, Asst di Cremona, l’Università Cattolica, il Gruppo Galeno/Sol con il coordinamento operativo per la stesura del progetto e la candidatura da parte del GAL-Oglio Po (e il sostegno di Uniti per la provincia di Cremona), hanno candidato, con la certezza dell’elevato livello qualitativo, scientifico, tecnico e operativo del progetto proposto.

L’innovativa proposta scientifica mira a assicurare la possibilità di testare con kit rapidi la valutazione della sieroconversione nelle infezioni da Covid-19: grazie all'utilizzo di questo kit, in soli 15/20 minuti, si potranno sapere informazioni importanti circa lo «stato di salute» del sistema immunitario del cittadino.

Il test anticorpale qualitativo e quantitativo è uno strumento adeguato per uno screening di sieroconverisone da Covid-19, finalizzato a verificare se si sono sviluppati anticorpi adeguati anti-virus (a più di tre settimane dal contagio). I test si eseguono su una goccia di sangue, come il test della glicemia per il diabete o dell'emoglobina come in diversi centri prelievi.

La sieroconversione è il passaggio dallo stato di sieronegatività (assenza di anticorpi nel sangue) allo stato di sieropositività (presenza di anticorpi nel sangue).

Quando un agente infettante, esempio il Covid-19, penetra nell'organismo, infatti, vengono in genere prodotti anticorpi diretti contro di esso; ciò accade nel 70% circa dei soggetti quindi non in tutti. La sieroconversione, in generale, non avviene subito dopo l'ingresso dell'agente infettante nell'organismo (momento del contagio, in cui serve il test oggi in uso negli ospedali per il Covid-19 per fare la diagnosi se sei o non sei infettato dal Virus Covid-19), ma avviene a distanza di tempo, (in cui serve il test per la rilevazione di anticorpi nel sangue ma dopo che sia trascorso un tempo sufficientemente lungo).

Il progetto candidato prevede la conclusione entro ottobre 2020, ha un costo complessivo di 500 mila euro e coinvolge un team multidisciplinare di esperti e specialisti composto da 35 persone che opereranno in sinergia per 6 mesi, sfruttando dotazioni e strumentazioni all'avanguardia.

L’integrazione di attività tecnologiche più avanzate nella routine del mondo imprenditoriale e/o sanitario permette di ‘respirare’ l’inevitabile consecutivo miglioramento dei percorsi sanitari aziendali e dei servizi che non si avrebbe altra possibilità di poter cogliere. Questo approccio integrato e multidisciplinare tra privato e pubblico, suddiviso nei sui punti apparentemente distinti ma estremamente correlati fra loro, favorisce una concreta integrazione tra mondo del lavoro, industria, salute ed università, favorendo la creazione di forti sinergie tra il mondo sanitario, imprenditoriale e della ricerca accademica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO