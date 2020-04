Lombardia, 347mila mascherine a operatori trasporto pubblico

MILANO (21 aprile 2020) - L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ritiene «l'approvvigionamento gratuito di mascherine un segnale di vicinanza nei confronti di chi, come i lavoratori del trasporto pubblico, non ha mai smesso di svolgere il proprio lavoro quotidiano, con abnegazione, durante questa emergenza sanitaria, garantendo un servizio essenziale per i cittadini». Per questo, Regione Lombardia ha destinato gratuitamente 347.200 mascherine ai lavoratori del trasporto pubblico: 200.000 alle Agenzie del Tpl per gli autisti di bus, tram e metrò, 31.000 per gli operatori di Trenord e Ferrovienord e 116.200 per i tassisti lombardi. Per questi ultimi la consegna, già avvenuta a Milano e Bergamo, sarà completata nelle altre province in questi giorni. «L'utilizzo dei dispositivi di protezione - ha aggiunto l'assessore Terzi - è importante e consente ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni in condizioni di maggior sicurezza, considerando anche come conducenti, personale viaggiante e tassisti si trovino a lavorare a contatto con l’utenza. Ci siamo attivati come Regione per sopperire alla carenza di mascherine a livello nazionale recuperando quanti più dispositivi possibili». «Ringrazio la Protezione civile e i volontari - ha concluso Claudia Terzi - che si sono occupati della distribuzione non facendo mai mancare il loro fondamentale apporto».

