La Coop si attrezza, dispositivo anti code

CREMONA (19 aprile 2020) - Già attivo a Milano, partirà martedì anche agli Ipercoop di Cremona e di Crema il nuovo servizio per prenotare online l’orario previsto per la spesa, saltando così la coda fuori dal negozio dovuta al contingentamento degli accessi. Si tratta di un sistema di prenotazione degli ingressi che Coop Lombardia mette a disposizione gratuitamente a tutti i clienti senza alcun trattamento dati o alcuna profilazione. Tutto ciò che serve è una registrazione leggera con nome, cognome e un indirizzo email. È anche possibile prenotare addirittura mentre si è già in coda all’esterno del punto vendita e in questo caso non occorre nemmeno la registrazione.

Questo l’indirizzo web per accedere al servizio, che si chiama CoD@Casa: www.e-coop.it/web/coop-lombardia/codacasa.

Naturalmente il sistema CoD@Casa non è sostitutivo della coda ‘normale’ e chi ha poca dimestichezza con il web potrà continuare a fare la fila normalmente.

