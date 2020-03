Coronavirus, e il Bambin Gesù "'indossò' la mascherina

MADIGNANO (29 marzo 2020) - La foto di una cappellina con l’immagine della Madonna con Bambino circola da qualche giorno sui social e corre di cellulare in cellulare, accompagnata da commenti. L’affresco, dipinto da Rosario Folcini, forse il maggiore e più significativo pittore cremasco dagli anni Settanta in poi, deceduto un paio di settimane fa, nell’epoca del Coronavirus (ma non a causa del Covid-19), si trova all’interno di una santella costruita lungo la strada Paullese (o Castelleonese) non lontana dall’impianto semaforico. Ha subito un deterioramento con l’andare del tempo, nella superficie del dipinto. Sono evidenti i segni del distacco di frammenti di pittura e intonaco. Uno in particolare colpisce l’osservatore che analizza i particolari con acutezza, in corrispondenza del volto del Bambino in braccio alla Madre. La parte di pittura e intonaco mancante delinea una sorta di mascherina che sembra volere coprire bocca e naso del Piccolo, proteggendolo dall’attacco di qualche virus, oppure suggerire di farlo agli uomini e alle donne del tempo.

Nel periodo del Coronavirus viene spontaneo, quasi scontato, richiamare questo strumento di protezione per evitare il contagio e cercare di comprenderne il messaggio. Chi l’ha postata e quanti la ricevono sono stimolati ad esprimere un parere, un giudizio, un «condivido» oppure a digitare un semplice «boh?».

È «un segno dal cielo - afferma sicura Lucia -. Si è scrostato sulla bocca e si è creata una specie di mascherina». «Pazzesco» commenta un altro.

