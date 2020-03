Coronavirus, l'assessore Gallera: "Abbiamo 1500 posti in Terapia Intensiva"

"La Regione Lombardia è riuscita ad aumentare del 110% i posto in terapia intensiva portandoli - da

724 - a 1500". Lo ha sottolineato l'assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta

Facebook sulla pagina di LombardiaNotizeOnline per fare il punto

sull'emergenza coronavirus.

"Non e' finita - ha aggiunto - perché volgiamo continuare a

garantire un'assistenza adeguata e ricoverare chi ne ha più

bisogno. Domani ne apriamo altri 5 a Legnano e, 5 al San Carlo e

giovedì 16 al Policlinico e 10 al Niguarda".

Continua anche il lavoro serrato per alleggerire gli ospedali

piu' in difficolta'. Domani, infatti, sara' operativo l'ospedale da

campo di Crema dove lavoreranno 52 fra medici e infermieri

cubani. Andranno invece al Papa Giovanni di Bergamo 30 medici

russi inizialmente destinati a Sondalo. Sempre a Bergamo, in

fiera, e' in fase di allestimento un ospedale da campo realizzato

dall'associazione nazionale Alpini della Lombardia.

"Stiamo lavorando anche su area di Brescia - ha aggiunto - e a

tutto il personale va il nostro grazie. Qui sono 90 i posti

letto ricavati, segno della grande capacita' gestionale ed

operativa, visto che anche l'ospedale di Orzinuovi e' stato

riadattato".

Gallera, prima di illustrare i dati della giornata ha

sottolineato che "a Codogno, comune del lodigiano dove, un mese

fa, ci sono stati i primi casi di coronavirus in Italia, oggi

le persone positive sono 268, con zero contagi in più rispetto a

ieri". Allo stesso tempo ha invitato a leggere con attenzione i

dati odierni relativi alla provincia di Monza e Brianza perché,

molto probabilmente, oggi sono arrivati risultati di campioni di

giorni precedenti.

I numeri vanno guardati non giorno per giorno

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 30.703 (+1.942)

ieri: 28.761 (+1.555)

l'altro ieri: 27.206 (+1.691)

e nei giorni precedenti: 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),

19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725,

7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

- i deceduti: 4.178 (+402)

ieri: 3.776 (+320)

l'altro ieri: 3.456 (+361)

e nei giorni precedenti: 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,

1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267,

154

- i dimessi e in isolamento domiciliare: 15.620 di cui 6.657

(+600 in un giorno) con almeno un passaggio in ospedale (anche

solo pronto soccorso) e 8.963 persone per le quali non si rileva

nessun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.194 (+11)

ieri: 1.183 (+41)

l'altro ieri: 1.142 (+49)

e nei giorni precedenti: 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,

879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.711 (+445)

ieri: 9.266 (-173)

l'altro ieri: 9.439 (+1.181)

e nei giorni precedenti: 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387,

7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319,

2.802, 2.217, 1.661



- i tamponi effettuati: 76695

ieri: 73.242

e nei giorni precedenti: 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983,

46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479,

20.135, 18.534, 15.778



I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 6.728 (+257)

ieri: 6.471 (+255)

l'altro ieri: 6.216 (+347)

e nei giorni precedenti: 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537



BS: 6.298 (+393)

ieri: 5.905 (+588)

l'altro ieri: 5.317 (+289)

e nei giorni precedenti: 5.028 (+380)

4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155



CO: 635 (54)

ieri: 581 (+69)

l'altro ieri: 512 (+60)

e nei giorni precedenti: 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256,

220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.061 (+136)

ieri: 2.925 (+30)

l'altro ieri: 2.895 (+162)

e nei giorni precedenti: 2.733 (+341), 2.392(+106)

2.286(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.015 (+81)

ieri: 934 (+62)

l'altro ieri: 872 (+54)

e nei giorni precedenti: 818 (+142), 676(+146), 530(+64), 466,

440386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 1.860 (43)

ieri: 1.817 (+45)

l'altro ieri: 1.772 (+79)

e nei giorni precedenti: 1.693 (+96)

1.597(+69)

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 1.454 (+324)

ieri: 1.130 (+22)

l'altro ieri: 1.108 (+24)

e nei giorni precedenti: 1.084 (+268)

816(+321)

495(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61,

20, 19



MI: 5.701 (+375) di cui 2297 a Milano città (+121)

ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137)

l'altro ieri: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210)

e nei giorni precedenti: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano

citta' (+279)

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di

cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750,

1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

MN: 1093 (+108)

ieri: 985 (+80)

l'altro ieri: 905 (+63)

e nei giorni precedenti: 842 (+119), 723 (+87),

636(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 1.499 (+55)

ieri: 1.444 (+138)

l'altro ieri: 1.306 (+112)

e nei giorni precedenti: 1.194 (+89)

1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403,

324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 253 (+45)

ieri:208 (+3)

l'altro ieri: 205 (+26)

e nei giorni precedenti: 179 (+16)

163 (+8)

155(+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4, 4

VA: 450 (+29)

ieri: 421 (+35)

l'altro ieri: 386 (+27)

e nei giorni precedenti: 359 (+21)

338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50,

44, 32, 27, 23, 17

e 656 in corso di verifica.