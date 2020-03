Coronavirus: Gallera, ospedale da campo di Crema servirà a lungo

CREMA (24 marzo 2020) - L’ospedale da campo realizzato dall’esercito a Crema, «è prezioso e lo sarà per molto tempo» per assicurare le migliori cure ai pazienti: l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, lo ha sottolineato visitando la struttura in cui lavora il contingente di sanitari arrivati da Cuba. «L'ospedale di Crema fin dal primo momento sta vivendo una situazione complicata. Il numero di pazienti che hanno affollato e continuano ad affollare il pronto soccorso e i reparti ha messo a durissima prova il personale» che ringrazio, ha aggiunto Gallera parlando del loro lavoro «eroico». Ma l’assessore ha voluto ringraziare anche per la collaborazione, Cuba con l’ambasciatore per «l'insperata e straordinaria offerta di collaborazione che per noi è suonata come una boccata d’ossigeno». Una collaborazione per evitare che "pazienti restassero ore seduti nell’astanteria del pronto soccorso perché non si poteva fare di più e di meglio». "L'esercito è stato straordinario, ha approntato quello che è un vero e proprio ospedale e nell’arco di otto giorni siamo qui ad aprire una nuova speranza" «C'è un allentamento leggero ma costante della pressione dei pronto soccorsi che speriamo si stabilizzi per curare meglio ma di questo posto e la possibilità di fare il giusto ricovero alle persone - ha concluso - è assolutamente necessario e lo sarà per molto tempo».

