Coronavirus: a Cremona i contagiati sono 2733, 341 più di ieri. 47 i morti

MILANO (21 marzo 2020) - Sono 5869 i contagiati in provincia di Bergamo, 715 più di ieri, mentre a Brescia sono 5028, in crescita di 380. È l’aggiornamento sui numeri fatto dall’assessore Giulio Gallera. A Cremona sono 2733, 341 più di ieri (47 i morti, 300 in totale) nel Lodigiano 1693, in crescita di 96, segno che la strada della chiusura, come attuata nella zona rossa del basso lodigiano, «è la strada maestra». In crescita i numeri anche nella provincia di Monza Brianza, più 268 rispetto a ieri.

Oltre ai record negativi registrati oggi in Lombardia, con oltre 3.000 positivi e 546 decessi in un giorno, c'è anche «una buona notizia, con 2139 pazienti che sono stati dimessi, e cioè che sono guariti clinicamente in attesa della negativizzazione del tampone": è quanto ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. «Sono veramente molte le persone che entrano in ospedale - ha detto Gallera - ma sono anche molte le persone che vengono dimesse. Ce ne sono tante, circa il 20% che sono uscite dalla terapia intensiva, dove il tempo di permanenza varia tra i 15 e 20 giorni, c'è un numero non trascurabile che ne esce».

Bollettino odierno:

Ieri/oggi

Contagi

22264/26488. + 4224

Ricoveri non TI 7735/8258+ 523

Ricoverati TI

1050/1093 + 43

Decessi 2549/3095 + 546

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 5154/5869. +715

BS 4648 /5028 + 380

CO 380/452 + 72

CR 2392/2733 +341

LC 676 /818 + 142

LO 1597/1693 + 96

MB 816/1084+ 268

MI 3804/4672+ 868

MN 723/842 + 119

PV 1105/1194 + 89

SO 163/179 + 16

VA 338/359. +21

e 592 in corso di verifica

