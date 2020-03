Coronavirus, anche la Cina manda rinforzi

CREMONA (17 marzo 2020) - Nell’ambito di un programma della Croce rossa, arriverà all’Ospedale Maggiore di Cremona, forse già domani, un contingente sanitario dalla Cina composto da 25 medici e 10 infermieri.

Si amplia dunque il fronte degli aiuti internazionali. E in particolare quelli mobilitati dal primo Paese colpito dal Coronavirus. Nei giorni scorsi, sempre nell’ambito del progetto della Croce rossa, è atterrato a Fiumicino un team di nove medici cinesi esperti nella lotta al virus. Il team, composto congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China, era partito da Shanghai Pudong insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie. E il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, aveva sottolineato sui social: «Arrivato a Fiumicino il cargo della Croce rossa cinese contenente materiale sanitario e dispositivi di protezione insieme ad un team di ricercatori in prima linea dall'inizio della lotta al Covid-19. Tutti fratelli».

E la la Cina invierà altri esperti medici in Italia perché possano fare «del loro meglio per assicurare forniture mediche e altra assistenza» nella crisi del Covid-19. È quanto ha affermato il presidente Xi Jinping nel corso della telefonata avuta ieri in serata con il premier Giuseppe Conte. Fra questi esperti medici in arrivo ci sono, probabilmente, anche quelli in arrivo al Maggiore di Cremona.

