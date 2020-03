Coronavirus: 261 nuovi casi a Milano, Bergamo la più colpita. Terza Cremona

MILANO (13 marzo 2020) - Sono 261 i nuovi positivi al coronavirus nella città di Milano che registra un totale di 534 casi, mentre in provincia sono passati da 1.146 a 1.307. Aumentano di soli 10 casi i positivi nell’ex zona rossa nella provincia di Lodi mentre le due province più colpite sono quelle di Bergamo e Brescia. È quanto rende noto la Regione Lombardia. Nella provincia di Bergamo i positivi sono passati da 2.136 a 2.368, mentre in quella di Brescia da 1.598 a 1.784. La terza provincia più colpita è quella di Cremona con 1.344 casi positivi; nel capoluogo sono 431. In Lombardia oggi registrate 146 vittime, salgono a 890.

