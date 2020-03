Coronavirus, Gallera: 333 i contagiati a Cremona

MILANO (4 marzo 2020) - I contagiati in provincia di Cremona salgono a 333 rispetto ai 287 di ieri. Sono 1.820 le persone positive al Coronavirus in Lombardia: l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera lo ha detto in conferenza stampa aggiungendo che sono 877 i ricoverati, 209 i pazienti in terapia intensiva, 411 ai domiciliari e 250 i dimessi, mentre sono saliti a 73 i decessi.

«E' un’emergenza crescente - ha sottolineato - che riusciremo a rallentare e sconfiggere solo se gli stili di vita» corretti «saranno metro della nostra quotidianità».

Il 12% delle 1820 persone contagiate da Coronavirus in Lombardia sono operatori sanitari. A riferire il dato è stato l’assessore Gallera. Alla domanda se tra i positivi c'è anche un anestesista dell’Ospedale San Carlo di Milano, Gallera ha risposto che «al momento non risulta».

«Stimiamo in 500 il numero di medici di cui abbiamo bisogno e mille gli infermieri qualificati", ha detto Gallera. Per questo, ha aggiunto, al ministro Speranza «abbiamo chiesto la flessibilità di assumere personale».

