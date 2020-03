Positivo al Covid-19 'fugge' da Crema. Ripreso a Cremona

CREMA (4 marzo 2020) - Un 75enne, originario della Calabria e residente a Codogno, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Cremona per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Trasportato nel primo pomeriggio da personale sanitario presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema, al termine degli accertamenti diagnostici, il 75enne risultava affetto da broncopolmonite e, sottoposto al previsto tampone, risultava anche affetto da Covid-19 “Coronavirus”. Durante l’attesa, contravvenendo al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da codiv-19”, l'anziano si allontanava arbitrariamente dalla struttura sanitaria. Il personale del pronto soccorso contattava i militari che reperivano l’utenza telefonica dell’uomo, lo contattavano e lo convincevano a riferire loro la propria posizione. Il 75enne aveva nel frattempo raggiunto la stazione ferroviaria salendo su un convoglio con direzione Cremona. I carabinieri di Crema avvisavano i colleghi del capoluogo che rintracciavano il 'fuggitivo' all’interno della stazione ferroviaria di Cremona, per poi affidarlo al personale sanitario che lo accompagnava presso l’Ospedale di Cremona.

