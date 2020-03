Coronavirus: Gallera, bisogna per forza ridurre vita sociale

MILANO (4 marzo 2020) - «Bisogna per forza ridurre la vita sociale a causa della rapida evoluzione del Coronavirus per contenere la diffusione della patologia. È necessario evitare gli assembramenti». Lo ha sottolineato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. «E' fondamentale - ha rimarcato - che le più alte figure, i rappresentanti politici e istituzionali, diano in maniera univoca messaggi alla popolazione in relazione agli stili di vita da adottare dalla popolazione». Sul fronte emergenza terapie intensive, Gallera ribadisce: "Abbiamo realizzato in Lombardia altri 150 posti in rianimazione che si aggiungono agli oltre 100 già approntati e ne aggiungeremo altri 50. Stiamo utilizzando anche la ventilazione 'Cpap' per consentire di mantenere in pneumologia i pazienti e la implementeremo» ha aggiunto.

«Sull'ipotesi di una chiusura ulteriore delle scuole - ha spiegato Gallera - la prossima settimana valuteremo con il ministro Roberto Speranza e ovviamente con il Governo". «Bisogna capire se questo strumento è efficace e se proseguire la chiusura ha un senso. Ovviamente l'obbiettivo è la tutela degli studenti e delle famiglie», ha aggiunto.

