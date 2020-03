Coronavirus: Ospedale di Crema cerca medici e infermieri

CREMA (3 marzo 2020) - Per affrontare l’emergenza coronavirus, l’Ospedale di Crema cerca anestesisti, rianimatori e infermieri. L’Asst di Crema ha infatti pubblicato sul proprio sito un avviso per raccogliere candidature per quel tipo di profili, che presterebbero assistenza nell’ambito delle Unità Operative e Servizi dell’Azienda, mediante sottoscrizione di contratti libero professionali. Per gli infermieri è previsto un compenso onnicomprensivo di 30 euro, per i medici specialisti in anestesia e rianimazione di 60 euro.

