Coronavirus: 'evade' da zona rossa. Lodigiano denunciato a Firenze

Trovato a Firenze dopo essere 'evaso' dalla zona rossa in Lombardia dove si trovava in quarantena, secondo quanto spiegato dai carabinieri è stato posto in isolamento a casa di un amico nel capoluogo toscano, ma il giorno dopo è uscito dall’abitazione ad è tornato nel suo paese, a Castiglione d’Adda. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per violazione di un provvedimento delle autorità, per quanto riguarda il suo allontanamento della zona rossa. L'episodio risale ai giorni del 25 e 26 febbraio. Sempre secondo quanto spiegato dai carabinieri, tutto sarebbe partito dalla segnalazione di un cittadino che ha indicato la presenza nel capoluogo toscano dell’uomo. Quest’ultimo, dopo essere stato contattato sul cellulare, il 25 febbraio si è presentato spontaneamente a una stazione dei carabinieri di Firenze, dove è stato accolto da miliari dotati dei dispositivi di protezione previsti in questi casi. Poi è stato preso in consegna dai sanitari del 118, che lo hanno visitato verificando che non manifestava sintomi. Invitato a indicare un domicilio, l’uomo ha comunicato l’indirizzo di casa di un amico a Firenze, dove è stato posto in isolamento. Ieri però, sempre secondo quanto reso noto dai carabinieri, si sarebbe nuovamente allontanato per raggiungere la sua casa in Lombardia.