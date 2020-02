Coronavirus: vescovi lombardi, domenica seguite messa da casa

MILANO (27 febbraio 2020) - Dato che non è possibile andare fisicamente in chiesa per assistere alla messa a causa dell’ordinanza sul Coronavirus, i vescovi lombardi invitano ad assistere alle celebrazioni di domenica, la prima di Quaresima, da casa, seguendo le celebrazioni in diretta tv o via internet. «Vivere il giorno del Signore in assenza della celebrazione eucaristica - sottolineano i vescovi - è un vuoto e una privazione che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, non è la persecuzione che proibisce l’eucarestia, ma la sollecitudine per la salute di tutti gli abitanti della Regione». «Ecco, quindi - è il loro invito -, che alla preghiera personale che ogni singolo fedele in questa prima domenica di Quaresima rivolge al Signore, magari anche recandosi nelle nostre chiese fra il sabato pomeriggio e la domenica, si aggiunge l’invito a seguire la messa celebrata dal Vescovo diocesano e trasmessa dalla televisione o dalla radio o dal sito web della Diocesi». La messa celebrata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini sarà celebrata alle 11 nella cripta del Duomo e sarà mandata in diretta dal TgrLombardia - Rai 3. Quella del vescovo di Bergamo Francesco Beschi celebrata in cattedrale alle 10.30 verrà trasmessa su Bergamo TV. A Brescia la messa presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada alle 10 in cattedrale andrà in onda su Teletutto e Radio Voce e così via in ogni diocesi.

