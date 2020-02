Coronavirus: sindaco Crema, va definita una catena di comando

CREMA (25 febbraio 2020) - «Signori capi sopra di noi, evitate di rimbalzarvi colpe e responsabilità come i ragazzini, definite in modo chiaro le catene di comando e non politicizzate una emergenza che nulla ha di politico e che esige persone adulte, responsabili e collaborative nei luoghi di decisione». E' l'appello lanciato via Facebook da Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, per affrontare il contenimento della diffusione del coronavirus. «Nel Cremasco siamo 50 sindaci dalle appartenenze più disparate, ma in questo caso non c'è stata una sbavatura o divergenza, come il momento richiede - ha scritto il sindaco, eletto con il Pd -. Circondatevi di persone competenti, armatevi di buon senso, serietà e responsabilità e siate all’altezza dei ruoli che ricoprite! Sindaci e Territori sono pronti, come sempre, a fare la propria parte e rispondere alle indicazioni che ci darete».