Coronavirus: in Lombardia bar chiusi dalle 18 alle 6. Limitazioni in centri commerciali

"Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali": è quanto si legge nell’ordinanza della Regione Lombardia, per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali nella cosiddetta zona gialla, cioè fuori dai 10 Comuni completamente isolati nella zona rossa.

Niente fiere e negozi nei centri commerciali e nei mercati chiusi sabato e domenica ad esclusione di quelli alimentari: è questa una delle misure previste, a quanto si apprende, nell’ordinanza predisposta dalla Regione Lombardia per la cosiddetta area gialla.

