In vacanza con Goccia: mandateci le vostre foto

CREMONA (25 luglio 2019) - Portatevi la borraccia salva ambiente in ferie, scattate una fotografia e poi inviatela al quotidiano La Provincia: le tre più belle saranno premiate con uno smartbox. Torna anche quest’anno il gioco-concorso in collaborazione con Padania Acque ‘Porta Goccia in vacanza’. I lettori sono invitati a portare la borraccia ecosostenibile in ferie con loro: potranno così scattarsi una fotografia con ‘Goccia’ e sperare nel premio che la società che gestisce la rete idrica garantirà all’immagine più bella e più significativa scattata da chi, scegliendo la borraccia ecologica, contribuirà a ridurre l’inquinamento causato dalla plastica.

Le immagini saranno ovviamente pubblicate sul giornale e una giuria ne premierà tre, valutando da una parte lo scenario e, dall’altra, il messaggio veicolato con quel clic. Ovviamente puntando sul valore che da sempre Padania Acque promuove: il rispetto per l’acqua pura e naturale e l’attenzione all’ambiente in tutte le sue declinazioni. In palio ci sono tre smartbox: una vacanza in famiglia per quattro persone, un soggiorno alla scoperta dei borghi e delle città d’arte per due persone e un soggiorno benessere per due persone. Sono possibili foto di gruppo e anche selfie. E vanno inviate, specificando nome e cognome, descrivendo i soggetti protagonisti dello scatto e indicando il luogo, via mail all’indirizzo di posta elettronica cronaca@cremonaonline.it. Potete già inviare le immagini. Ora portatevi ‘Goccia’ in vacanza. E scattate le foto. Fa bene all’ambiente.